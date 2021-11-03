اليوم السابع
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رئيس أكاديمية مصر للطيران: أنفقنا 125 مليون جنيه للارتقاء بمستوى التدريب

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 03:21 م
رئيس أكاديمية مصر للطيران: أنفقنا 125 مليون جنيه للارتقاء بمستوى التدريب مصر للطيران
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

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قال الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن الأكاديمية أنفقت 125 مليون دولار خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى التدريب، منها 25 مليون دولار خلال 2019 فقط تم انفاقهم علي شراء اجهزة الطيران التمثيلي وتأهيل المتدربين والتوسع في انشاء مباني جديدة.
 
واوضح أن الأكاديمية لديها 6 أجهزة للطيران التمثيلي و 64 فصل مجهز علي اعلي مستوي لجميع الأنشطة التدريبية، مشيرا إلى أن الأكاديمية معتمدة لدي الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية، وأنها تقوم بتدريب كافة العاملين المتعاملين مع الركاب منذ دخول الراكب وحتي استلام الحقائب.
 

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المنظمات الدولية

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