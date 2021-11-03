حرس السواحل الليبية ينقذ 80 مهاجراً غير شرعى يحملون جنسيات أفريقية

كتب وكالات

أنقذ حرس الحدود البحرى الليبى 80 مهاجراً غير شرعى يحملون جنسيات أفريقية مختلفة كانوا على متن قارب خشبي نحو السواحل الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن حرس الحدود الليبي أحال المهاجرين غير الشرعيين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ التدابير القانونية في شانهم.

يذكرأن، أحبطت وحدات الحرس الوطنى التونسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية، وتمكنت من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي من الغرق.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أن وحدات الحرس الوطنى تمكنت من إحباط هذه العمليات فى كل من "المنستير" و"صفاقس" و"سوسة" و"نابل".

وأضاقت الوزارة أن من بين هؤلاء المهاجرين 112 شخصا يحملون جنسيات دول أفريقية مختلفة، ذلك في الوقت الذي أذنت فيه النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.