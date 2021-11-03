تعرف على مشروعات الخطة الاستثمارية لمدينة مطاى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع، الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة مطاى شمال محافظة المنيا، والتى تقوم الوحدة المحلية بالمشاركة المجتمعية للمواطنين لطرح أفكارهم تجاه الخطة التى سيتم تنفيذها بالمركز.

قال سعيد محمد نائب مركز ومدينة مطاى، إن الخطة الاستثمارية للمركز تضم، مشروعات الإدارة المحلية وهى قطاعات، الكهرباء – الكبارى – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء – تحسين البيئة ، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى قطاعات ،الصرف الصحى – مياه الشرب - التكتلات الاقتصادية – أسواق – مواقف – تطوير المناطق الصناعية – وحدات صحية - ومشروعات حياة كريمة، البنية التحتية والمرافق – الصحة – التعليم – الشباب والرياضة.