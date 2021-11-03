اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على شروط الحصول على محل أسفل محور ترعة الزمر بالجيزة

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:00 ص
تعرف على شروط الحصول على محل أسفل محور ترعة الزمر بالجيزة محل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتاحت محافظة الجيزة، أماكن لفتح محال أسفل كوبرى محور ترعة الزمر وذلك بعد تشغيل أول مطعمين، بنطاق محطة نصر الدين بحى العمرانية من خلال إدارة التسويق.. ونعرض فى النقاط التالية شروط الحصول على المحال . 
 
المحال المتاحة أسفل طريق ترعه الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر.
من شروط الحصول علي الوحدات ان تكون الرسومات الهندسية للمشروع يراعي فيها ان تنفذ علي اعلي مستوي لتعكس المظهر الحضاري للموقع.
يتم تدعيم خدمات النظافة والإنارة بمحيط مواقع الوحدات لتوفير المناخ الملائم للمحال والمترددين عليه . 
يتم التقدم على حجز أماكن المحال من خلال إدارة التسويق ومقرها ديوان عام محافظة الجيزة . 
يتم حجز المكان وتنفيذ وإنشاء المحال وفقا للرسومات المقترحة.

محلات

اكشاك

رخصة كشك

الجيزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تعلن إتاحة محال ومطاعم أسفل محور ترعة الزمر

الأحد، 31 أكتوبر 2021 06:28 م

محافظة الجيزة: تمركز معدات شفط مياه الأمطار بالطرق والمحاور ومراجعة للبالوعات

السبت، 30 أكتوبر 2021 01:40 م

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور البحر الأعظم والنيل السياحى ومراد

السبت، 30 أكتوبر 2021 10:30 ص

محافظة الجيزة: سحب جبانات الدفعة الأخيرة من المتعاقدين حال ثبوت بيعها

السبت، 30 أكتوبر 2021 09:00 ص

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بميدان المساحة فى الدقى.. فيديو

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 04:04 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة