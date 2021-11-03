تسجيل 1246 أسرة مستحقة لتكافل وكرامة ضمن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية

الدقهلية – مرام محمد

فعلت وزارة التضامن الاجتماعى، العديد من التدخلات فى محاور الرعاية والحماية والتنمية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، والتى أولت اهتماما خاصا بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بتدخلات من شأنها تحقق حياة كريمة للقرى المستهدفة، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير الريف المصرى وإطلاق برنامج حياة كريمة.

وقال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، إن المديرية لعبت دورا بارزا فى مبادرة حياة كريمة منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2019م، بهدف خلق حياة أفضل لجميع المواطنين وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن وحقه فى العيش الكريم، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالأسر والفئات الأولى بالرعاية وتوفير الدعم اللازم لهم، مشيرا إلى أن تلك المبادرة انطلاقة جديدة للريف المصرى نحو التطور والتنمية.

وأوضح أن تدخلات مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بقرى مركز شربين، شملت التمكين الاقتصادى للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الخدمات الازمة لهم، وحماية الأسر الفقيرة ومساعدتها لتوفير حياة كريمة لهم، وتنمية المجتمعات المحلية بتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن رفع مستوى الوعى بأهم قضايا المجتمع وخاصة قضايا المرأة الريفية وفئة الشباب، مؤكدا أن المديرية استهدفت خلق حياة كريمة لكافة المواطنين دون استثناء بنطاق شربين.

وقال إن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بحصر وبحث الأسر المستحقة لسكن كريم بمعرفة فريق الباحثين المكلفين من الوزارة، وإطلاق مجموعة قوافل الخير بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والتى تضمنت مساعدات نقدية وعينية ومشروعات تمكين اقتصادى وكذلك أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة بإجمالى تكلفة 460,000 جنيه كما قامت بحصر وتسجيل الحالات المستحقة لمساعدة تكافل وكرامة بعد البحث الميدانى لعدد 1246 أسرة، فضلا عن القيام بصرف مساعدات شهرية ودفعة واحدة للأسر الأولى بالرعاية من مؤسسة التكافل الاجتماعى لعدد 349 أسرة بإجمالى مبلغ 89000 جنيه.

وأضاف أنه كان هناك اهتماما بالغا بذوى الاحتياجات الخاصة، حيث صرف العديد من الأجهزة التعويضية لهم بتكلفة 387,610 جنيه، كما تم استخراج كارت الخدمات المتكاملة لـ991 حالة من الحالات المستحقة، فضلا عن ربط مساعدات تكافل وكرامة لعدد 1021 مواطنا بمبلغ 459,450 جنيها شهريا.

وتابع أن المديرية اهتمت بتمكين الأسر والأفراد الأولى بالرعاية اقتصاديا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لهم ، حيث تم تسليم عدد 31 مشروعا بإجمالى تكلفة 170,000 جنيها.

وقال بأنهم قاموا بتنفيذ عدد من القوافل الطبية المجانية بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى زراعة الكبد متضمنة الكشف والفحص وصرف العلاج بالمجان، مشيرا إلى أنها استهدفت 2252 مريضا بتكلفة 900,000 جنيه.

وأضاف أنهم اهتموا بالجانب التثقيفى والتوعوى لأبناء قرى شربين، من خلال تنفيذ عدد من الحملات واللقاءات التوعوية للتعريف بأجندة برنامج وعي، وأهم القضايا المجتمعية وإشراك الرائدات الريفيات بالتنسيق مع جامعة المنصورة.

وأشار إلى استهدافهم تفعيل برنامج محو الأمية وزيادة عدد الفصول المستهدفة بالتنسيق مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وعلى مستوى النهوض بالأسرة والطفل تم تطوير العديد من الحضانات من سن (2 – 4) سنوات بإدراجها فى برنامج تطوير الوزارة وترخيص 12 حضانة جديدة على مستوى الإدارة. فضلا عن إشهار العديد من الجمعيات الأهلية.



أعمال مديرية التضامن بالدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة



إقبال أهالي شربين على قوافل مبادرة حياة كريمة



القوافل الطبية بقرى شربين



تضامن الدقهلية تطلق القوافل المتكاملة بقرى شربين



تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي مدينة شربين



تنظيم ندوات لتوعية المرأة الريفية بأهم قضايا المجتمع



توفير أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة



صرف أجهزة تعويضية لذوي الهمم بقرى شربين



قوافل مديرية التضامن بالدقهلية تجوب قرى شربين



مجموعة قوافل الخير بقرى شربين