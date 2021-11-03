تجربة مصر فى إصدار قانون إدارة المخلفات على هامش فعاليات مؤتمر جلاسكو

كتبت منال العيسوى

فى إطار اللقاءات الثنائية التى نفذتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على هامش انعقاد فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، بهدف توسيع قاعدة الشراكة على المستويين الإقليمي والدولي لدعم جهود مصر في العمل المناخى، التقت الوزيرة البيئة بكريستين هيوجز المدير الدولي للشركة العالمية للعمل البلاستيكي، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة سبل الدعم لمصر من أجل قيادة مواجهة التلوث البلاستيكي، وطرح تجربة مصر في إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات، والدروس المستفادة من الشراكات الحالية للمنتدى بين القطاعين العام والخاص.

وجاءت تجربة حساب الانبعاثات لتقليل استخدام البلاستيك، وأهمية الربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والحد من استخدام البلاستيك خاصة في منطقة المتوسط باعتبار مصر عضو في اتحاد من أجل المتوسط، والعمل على إطلاق مبادرة للربط بين الموضوعات الثلاث ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27.

وخلال اللقاء تتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى السياحة المستدامة وكيفية الحد من استخدام البلاستيك، وسبل الوصول لمدينة شرم الشيخ خالية من البلاستيك قبل اقامة مؤتمر المناخ القادم في 2022.