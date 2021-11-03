بيل جيتس يتعهد بدفع 400 مليون أسترلينى للمشاريع الخضراء ببريطانيا

أنس حبيب

قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون فى الكلمة التى ألقاها بمؤتمر المناخ فى جلاسكو، آنه تلقى وعد من الملياردير الأمريكى “بيل جيتس” بتوفير 400 مليون جنيه آسترلينى فى مجال الطيران من أجل معالجة تغير المناخ، وفقا لما نشرته وسائل إعلامية عالمية.

وأضاف جونسون، أنه يأمل رؤية المزيد من هذه المبادرات والصفقات خلال القمة الحالية من أجل حل مشكلة الانبعاثات الكربونية.

وأشار رئيس الوزراء البريطانى، أن الصفقة التى أبرمها مع مؤسس شركة مايكروسوفت تهدف إلى التأثير على صناعة الطيران بشكل يمهد لظهور طيران خالى من الكربون.

وقال جونسون، إن الطائرة تقله للعودة إلى داونينج ستريت بعد ظهر اليوم لديها 35% من وقود الطيران المستدام، مشيرا إلى أن "الهدف في الوقت الحالي هو الحصول على 10 % من وقود الطيران المستدام للعالم كله بحلول عام 2030".

وأعلنت الحكومة البريطانية أن الـ 400 مليون أسترلينى ستوجه لمشاريع التكنولوجيا الخضراء فى انجلترا.