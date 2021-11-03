اليوم السابع
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الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 09:00 م
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انخفاص أسعار النفط.. وبرنت يسجل 83.61 دولار و82.50 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 02:00 م
انخفاص أسعار النفط.. وبرنت يسجل 83.61 دولار و82.50 دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم83.61 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.50 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء، انخفضت وذلك بعد الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبرزت فى الآونة الأخيرة بوادر أزمة طاقة عالميـة، تكمـن جـذورها فـى عـدم كفايـة إمـدادات الطاقة لتلبية الطلب القـوى بعـد التعـافى النسبى فى الأداء الاقتصـادى مـن تـداعيات جائحـة فيـروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم ومع اقتراب فصل الشتاء فـى نصـف الكرة الأرضية الشمالى والذى يشهد تزايد الطلب على الطاقة وخاصـة لأغراض التدفئـة، تنامت المخاوف بشـأن تفاقم هـذه الأزمة وذلك وفقا لتقرير "بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح فى الأفق" .


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خام برنت

غرب تكساس الوسيط

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