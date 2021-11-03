الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بميلاد البابا تواضروس الثانى واختياره بطريرك غدا

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الخميس، بتذكار ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسع.

وولد البابا تواضروس الثانى يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952 م. (وهو نفس يوم وقوع القرعة عليه لاختياره للبطريركية عام 2012)، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وكان هو الأخ الأكبر لأخوته.

وتعلمت والدته التعليم الأولي في دير القديسة دميانة، وكانت هي الأخت الأصغر لأخوتها، وكان الوالد محبًا للنظام جدًا، ومُحبًا للغات (الإنجليزية والفرنسية)، وذلك بسبب تعاملاته مع مهندسين أجانب.

وفى يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر 2012، وبعد صوم الأقباط 3 أيام صوم من الدرجة الأولى فى أيام: الاثنين والثلاثاء والأربعاء التى توافق 22، 23، 24 أكتوبر 2012، أُجْرِيَت الانتخابات البابوية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاختيار 3 آباء من الخمسة الموجودين بالقائمة النهائية للمرشحين، وذلك بناءاً على عدد الأصوات. وقد انتهت الانتخابات باختيار كل من: الأنبا رافائيل (حصل على 1980 صوتاً)، الأنبا تواضروس (حصل على 1623 صوتًا، أي في المركز الثاني)، القمص رافائيل آفامينا (حصل على 1530 صوتًا). وقد عرضنا هنا في موقع الأنبا تكلاهيمانوت عن الإجراءات النهائية لانتخاب البابا 118 فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفى يوم 4 نوفمبر 2012، ووقع الاختيار الأنبا تواضروس البالغ من العمر 60 عاماً؛ حيث قام الطفل "بيشوي جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين. وقد حضر اللواء ماهر مراد، مساعد وزير الداخلية حسبما تقتضى لائحة عام 1957.