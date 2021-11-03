العثور على جثث 11 شخصا قضوا فى هجوم مسلح غربى المكسيك

كتب محمد جمال

عثرت ​الشرطة المكسيكية​ على جثث 11 شخصًا قضوا جراء هجوم مسلح قرب بلدة تاركواتو في ولاية "ميتشواكان" غربى البلاد، وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أكّد بيان للمدعين العامين في الولاية أن الجثث تعود لذكور تراوح أعمارهم بين 15 و36 عامًا، موضحا أن التوقعات تشير إلى حدوث الجريمة في وقت متأخر من الاثنين الماضى، وأن الشرطة عثرت على شاحنة و3 دراجات نارية فى مكان الجريمة

وتواصل السلطات المعنية إجراءاتها لتحديد هويات ​القتلى ​عثرت ​الشرطة المكسيكية​ على جثث 11 شخصًا قضوا جراء هجوم مسلح قرب بلدة تاركواتو في ولاية "ميتشواكان" غربى البلاد.

يذكرأن، لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 11 آخرون، إثر وقوع انفجار كبير ناجم عن تسرب للغاز فى ولاية بويبلا بوسط المكسيك.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الانفجار ألحق أضرارا بعدد من المباني، فيما تبذل أطقم البحث والإنقاذ الجهود من أجل العثور على أحياء محاصرين تحت المباني المنهارة.

وكانت السلطات تلقت بلاغا بحدوث تسرب للغاز، وتم إجلاء حوالي 2000 شخص في محيط كيلومتر واحد من التسرب، إلا أن التسرب تسبب في وقوع انفجار أودى بحياة شخص واحد، وأسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 5 في حالة خطيرة.