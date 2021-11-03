الجناح المصرى ببورصة لندن للسياحة يقيم حفلا للإعلان عن الفائزين بجائزته

كتب محمد أسعد

في تقليد سنوي أقام الجناح المصري المشارك ببورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 " WTM" والتي تنعقد خلال الفترة من 1 وحتى 3 نوفمبر الجارى بالعاصمة البريطانية لندن، حفلا للإعلان عن الفائزين بالمسابقة التي ينظمها الجناح لممثلي وسائل الإعلام الذين يقومون بتغطية فعاليات البورصة.

من جانبه، أشار محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن، المُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، إلى أنه قد فاز في هذه المسابقة 2 من ممثلي وسائل الإعلام والصحف والمجلات الدولية، حيث فازا بجائزة عبارة عن رحلة سياحية لكل منهما إلى مصر للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بها والاستمتاع بالأنماط والمنتجات السياحية التي تذخر بها وبالشواطئ الدافئة المشمسة والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى القيام بالرحلات النيلية وزيارة الأسواق التقليدية الموجودة بمصر.

وأضاف أن الشركة الوطنية مصر للطيران قدمت تذاكر هاتين الرحلتين كهدية منها، كما تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتحمل تكلفة الإقامة والتنقلات خلال الرحلتين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج السياحي لمصر والاستفادة من الفعاليات المحلية والدولية في الترويج لمصر بصورة أكبر وجذب مزيد من السائحين لمصر.