اليوم السابع
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"التعليم" توجه بتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى بالمدارس لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 03:47 م
"التعليم" توجه بتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى بالمدارس لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصرى.
 
وطالب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الإدارات التعليمية بعدم ترويج شائعات حول أى ظاهرة إلا بعد التأكد منها بشكل رسمي، وعدم الانسياق وراء ما تروجه المواقع غير المسئولة من أجل ترويع الأطفال وأولياء الأمور.
 
ووجه نائب وزير التعليم، بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعى بالمدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات، وإنها عبارة من قصة غير محقق فيها تنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة معينة، وأهمها شائعات الخوف وهي من أخطر أنواع الشائعات لأنها تهدد الروح المعنوية للأفراد وتجعل الأفراد غير قادرين على التصرف السليم، وهذا لأن الخوف من شأنه أن يقلل الإنتاج الفكرى.

التربية والتعليم

الشائعات

دور الأخصائى الاجتماعى

توعية الطلاب بالإذاعة المدرسية

اخبار مصر

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