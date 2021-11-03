اليوم السابع
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بالشراكة مع البنوك الوطنية ..

البيئة تبحث إمكانية تفعيل مبادرة لدعم تمويل المناخ فى مصر

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 03:02 م
البيئة تبحث إمكانية تفعيل مبادرة لدعم تمويل المناخ فى مصر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ستيفن موس الرئيس التنفيذي لبنك HSBC العالمي، ومناقشة آليات التعاون المشترك فى استراتيجيات المناخ و دعم مصر فى استضافة لمؤتمر المناخ COP27 بحضور سيلين هيروجير كبير مسئولى الاستدامة بالبنك و حلمي غازي مدير عام البنك بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على ضرورة  أهمية دمج القطاع المصرفي في عملية التصدي لآثار تغير المناخ، باعتباره شريك مهم في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف.

وتناول الطرفان مناقشة سبل التعاون بين وزارتي البيئة والمالية وبنك HSBC في عملية تقييم المشروعات المعنية بالتصدي لآثار تغير المناخ، وتفعيل مبادرة لدعم تمويل المناخ في مصر بالشراكة مع البنوك الوطنية المصرية، وهو ما تعمل عليه مصر حاليا من خلال بناء قدرات القطاع المصرفي للتعامل مع المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على التعاون بين وزارة البيئة وبنك HSBC للتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 في 2022.

 


البيئة

القطاع المصرفى

التغيير المناخى

البنوك الوطنيه

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