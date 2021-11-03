البنتاجون: الصين قد يكون لديها 700 رأس نووية بحلول 2027

كتب محمد جمال

رفعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بحدة تقديراتها لعدد الرؤوس النووية المتوقع أن تكون لدى الصين في السنوات المقبلة، واعتبرت أن الصين قد يكون لديها 700 رأس نووية بحلول 2027 وربما نحو ألف بحلول 2030 .

ورغم أن العدد سيظل أقل بكثير من المخزونات الأميركية الراهنة من الرؤوس النووية إلا أنه يمثل تغيرا كبيرا في التوقعات الأمريكية بالمقارنة بالعام الماضي عندما حذر البنتاجون من أن الصين قد تصل إلى امتلاك 400 رأس نووية بحلول نهاية العقد الحالي.

يذكرأن، نشرت منظمة "الحد من السلاح" تقديرات لكمية الرؤوس النووية الحربية حول العالم خلال عام 2020، وقد أظهر البحث الذي نشرته المنظمة أن الدول المسلحة نووياً في العالم تمتلك ما يقارب حوالي 13500 رأس نووي، حيث تمتلك روسيا والولايات المتحدة أكثر من 90٪ من الرؤوس النووية، بينما لا تعترف إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية رسمياً بامتلاك رؤوس نووية.