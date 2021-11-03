اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء أون لاين

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 02:00 ص
البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء أون لاين البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء في السابعة مساء أون لاين.

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية، أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قداسته ألقى عظته الأسبوع الماضى تحت عنوان "الشِّرِّيرُ يَتَفَكَّرُ ضِدَّ الصِّدِّيقِ وَيُحَرِّقُ عَلَيْهِ أَسْنَانَهُ.الرَّبُّ يَضْحَكُ بِهِ لأَنَّهُ رَأَى أَنَّ يَوْمَهُ آتٍ!" في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور 37، حيث تناول قداسة البابا تعامل الله العادل مع الأشرار فى النهاية وأن ظلمهم للأبرار لا يدوم إلى الأبد.

وبدأ قداسة البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي سلسلة جديدة من العظات فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، من خلال مزمور 37 تحت عنوان "دروس في الحكمة"، ويعد موضوع اليوم هو الدرس التاسع من دروس هذه السلسلة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

دروس فى الحكمه

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