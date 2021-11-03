اليوم السابع
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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الأحداث فى أثيوبيا

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 06:15 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الأحداث فى أثيوبيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أنس حبيب

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الثلاثاء عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف فى أثيوبيا تزامنا مع اقتراب قوات تحرير تيجراى من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حسب ما نشر موقع روسيا اليوم.

وشدد  “جوتيريش” على أهمية استقرار البلد ووقف فورى للأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وإجراء حوار وطنى بدلا من الحرب الأهلية الدائرة.

وكانت الحكومة الفيدرالية، قد أعلنت حالة الطوارىء مع اقتراب قوات تحرير تيجراى وجبهة تحرير أورومو من العاصمة أديس أبابا.

 


اثيوبيا

الامم المتحدة

ابى احمد

انطونيو جوتيريش

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