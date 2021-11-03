اليوم السابع
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الأمم المتحدة: تأجيل المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في السودان للعام القادم

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 07:01 م
الأمم المتحدة: تأجيل المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في السودان للعام القادم الأمم المتحدة
(أ ش أ)

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 أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان له وعقب اجتماع تنظيمي عقده اليوم الأربعاء في جنيف، تأجيل المراجعة الدورية الشاملة لسجل السودان فى حقوق الإنسان إلى الدورة الأربعين للمراجعات الدورية الشاملة للدول.

وتنعقد جلسات مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل في إطار الدورة الأربعين للمجلس في الفترة من 24 يناير إلى 4 فبراير من العام القادم 2022.

وأعلن المجلس موافقته ردا على طلب كان قد تقدم به الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في 27 أكتوبر الماضي بتأجيل المراجعة؛ وحيث كان من المقرر أن تنعقد جلسة المراجعة للسودان اليوم.

 

 

 

 


السودان

الخرطوم

الأمم المتحدة

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