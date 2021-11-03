اليوم السابع
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إزاى تستخرج أوراق الأحوال المدنية بضغطة زر.. فيديو

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 03:20 م
إزاى تستخرج أوراق الأحوال المدنية بضغطة زر.. فيديو الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضى

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يبرز فيديو الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية للمواطنين عبر الإنترنت، حيث يستطيع المواطن الحصول على كافة الأوراق من خلال ضغطة زر على الإنترنت.
 
ويوما تلو الآخر تشهد الأحوال المدنية تطورا كبيرا، وفي تطور سريع لتقديم خدمات أفضل المواطنين، إتاح قطاع الأحوال المدنية ماكينات بالموالات تستخرج كافة الأوراق الثبوتية مثل وثيقة الزواج والطلاق والوفاة، بالإضافة إلى وثائق الميلاد التي كانت متاحة قبل ذلك.
 
يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.
 
واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، في زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.
 
 

الاحوال المدنية

ماكينة الاحوال المدنية

الامن الانساني

استخراج شهادة ميلاد

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