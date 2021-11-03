أوقاف الأقصر تستلم 10 مساجد بعد تجديدها وتستكمل تطوير 14 آخرين

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم على مدار الشهور الماضية دعم مساجد المحافظة، حيث قامت المديرية باستلام 10 مساجد بعد إحلالهم وتجديدهم، وجار العمل فى 14 مسجدا، ما بين إحلال وتجديد أو صيانة وترميم على نفقة الوزارة أو بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة.

وشملت قائمة المساجد التى تم استلاها عقب عمليات التطوير والتجديد، فى الفترة من 1/1/2021 وحتى اليوم 31/10/2021م ما يلى:- (تم استلام مسجد الحساسنة بقامولا بمركز ومدينة القرنة - تم استلام مسجد الرحمة ـ الجراج ـ بمركز ومدينة إسنا - تم استلام مسجد ال البيت بقرية الحليلة بمركز ومدينة إسنا - تم استلام مسجد الخوالد بمركز ومدينة الطود - تم استلام مسجد الشيخ هاشم بكورنيش النيل بمركز ومدينة إسنا - تم استلام مسجد أولاد حسن بالمحاميد قبلى بمركز ومدينة أرمنت - تم استلام مسجد الفضل بمركز ومدينة أرمنت - تم استلام مسجد الحسينات بمركز ومدينة الطود - تم استلام بمسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود - تم استلام صيانة دورة مياه مسجد القضا بمركز ومدينة البياضية - تم استلام صيانة دورة مياه مسجد الرحمن بأبودغار بمركز ومدينة أرمنت - تم استلام صيانة مسجد سعد بن أبى وقاص بالعوامية بمدينة الاقصر - تم استلام صيانة مسجد الذهبى بمركز ومدينة البياضية - تم استلام صيانة مسجد ال البيت بمركز ومدينة البياضية - تم استلام صيانة مسجد الرحمة بالعصارة بمركز ومدينة الزينية - تم استلام صيانة مسجد الشهيد عبدالرؤوف بمركز مدينة الزينية - تم استلام صيانة مسجد العويضات بمركز ومدينة الزينية).

أما فى عمليات الإحلال والتجديد والصيانة والترميم الجارية بالمديرية والجارية حتى الآن، فتشمل ما يلي:- (جار العمل بمسجد الراضى بمدينة الأقصر بنسبة إنجاز 91% ومازال العمل فيه جارياً - جارى العمل بمسجد السلام بقرية الروافعة بمركز ومدينه البياضية بنسبة إنجاز بلغت 81% ومازال العمل فيه جارياً - جارى العمل بمسجد التوحيد بقرية اللاقالته بمركز ومدينة القرنة بنسبة إنجاز بلغت 86%، ومازال العمل فيه جاريا - جارى العمل بمسجد الإيمان بالغريرة بقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 43% ومازال العمل فيه جاريا - جارى العمل بمسجد أبوغريب بكيمان المطاعنة بقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 96% ومازال العمل فيه جاريا - جارى العمل بمسجد نجع الوحدة بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة بنجع الوحدة بمركز ومدينة الطود - جارى العمل بمسجد الظاهرى بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة بمركز ومدينة الطود - جارى العمل بصيانة مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 86 % ومازال العمل فيه جاريا - جارى العمل بصيانة مسجد سعد عثمان بالعديسات بمركز ومدينة الطود بنسبة إنجاز 40 % ومازال العمل فيه جاريا - جارى العمل بصيانة مسجد السواكنية بقرية المساوية بالنمسا بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 96% ومازال العمل فيه جاريا - جارى العمل بصيانه مسجد السيد البدوى بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 90 %ومازال العمل فيه جاريا).