اليوم السابع
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"أوقاف أسوان": افتتاحنا 53 مسجدا جديدا ونشدد على إجراءات الوقاية من كورونا

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 05:00 ص
"أوقاف أسوان": افتتاحنا 53 مسجدا جديدا ونشدد على إجراءات الوقاية من كورونا افتتاح مساجد جديدة
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن الأوقاف تواصل افتتاح المساجد فى نطاق محافظة أسوان، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد الجديدة والتوسع فى استخدام دور العبادة.

وأضاف الدكتور رمضان عبد السميع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى اليوم إلى 53 مسجدا على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه يتم التشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد، وخاصة مع فتح دورات المياه العمومية، مع الاستمرار فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

 


كورونا

الاوقاف

مساجد جديدة

اسوان

اخبار مصر

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