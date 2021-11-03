أمير ويلز يلتقى ليوناردو دى كابريو والمصممة ستيلا مكارتنى على هامش cop26

ريهام عبد الله

التقى الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولى العهد البريطانى، بمصممة الأزياء الشهيرة ستيلا مكارتنى، والفنان الشهير ليوناردو دى كابريو، فى فعالية خاصة بالأزياء المستدامة، على هامش قمة المناخ cop26، فى مدينة جلاسجو الأسكتلندية.

ونشر الحساب الرسمى لأمير ويلز، ودوقة كورنوال، عبر تويتر، صورة للأمير تشارلز تجمعه بستيلا وليوناردو وعلق :"المصممة ستيلا مكارتنى عرضت تركيبات لأزياء مستدامة في متحف "كليفن جروف"، اليوم، والتقى أمير ويلز، بالممثل والمدافع عن البيئة ليوناردو دى كابريو، والذى كان يزور المعرض أيضا".



أمير ويلز

ومن جهة أخرى استعرضت الصفحة الرسمية للأمير تشارلز أمير ويلز، لقاءات الأمير مع قادة العالم فى كوب 26، فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية بالمملكة المتحدة، حيث نشرت كلارنس هاوس عبر انستجرام، مجموعة صور من لقاءات أمير ويلز، والتى جاءت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخرى مع رئيس وزراء جاميكا.

بينما ظهر فى الصور لقاء أمير ويلز مع الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنجلاديش، ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، ورئيس وزراء كندا، ورئيس وزراء استراليا.

تتواصل فعاليات قمة المناخ "كوب 26" فى جلاسجو بإسكتلندا وسط مشاركة دولية رفيعة المستوى، وفى كلمته خلال فعاليات القمة شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش على محافظة القمة COP26على هدف 1.5 درجة مئوية، لافتا إلى أن السنوات الست التي انقضت منذ اتفاقية باريس للمناخ هي السنوات الأكثر سخونة على الإطلاق.