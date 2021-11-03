أخبار الاقتصاد اليوم.. حسم انتخابات غرفتى الملابس والتطوير العقارى بالتزكية

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في الشأن المحلي والعالمي، ولعل أبرزها متابعة انتخابات الغرف الصناعية التي تجرى لدورة 2021-2025 وتم حسم غرفتي الملابس الجاهزة والتطوير العقاري.

93 خدمة رقمية حكومية علي منصة مصر الرقمية

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقديم 93 خدمة رقمية حكومية علي منصة مصر الرقمية، مشيرا إلى أنه سيتم طرح خدمات جديدة على المنصة قريبا أبرزها خدمات للزراعة والإسكان.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن خدمات الزراعة تتضمن كارت الفلاح وإصدار بطاقة جديدة وبدل تالف وفاقد، أما خدمات الإسكان خاصة بخدمات الإسكان الاجتماعى.

وقال إن المنصة تقدم الخدمات بنجاح للمواطنين ومن بينها خدمات الشهر العقارى والتى لاقت استحسان كبير من المواطنين، حيث لا يضطر مابقى الخدمة للوقوف بطوابير انتظار حيث يقوم بالحصول علي الخدمة أونلاين وحجز الموعد بمكتب الشهر العقارى و الحصول علي الخدمة بالمكتب فى مدة لا تتعدى من 5 إلى 15 دقيقة.

278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة

قدم بنك ناصر لتمويل الأعمال الصغيرة الجديدة 346 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 71.431 خلال 19/2020، كما قدم البنك مبلغ إجمالي قدره 278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة لعدد 32386 مستفيد، من بينهم "برنامج قروض مستورة" بمبلغ إجمالي قدره 31.2 مليون جنيه وعدد مستفيدات 1713 مستفيدة خلال 2019/2020.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على تعزيز الشمول المالي للمرأة للعمل على المساواة بين الجنسين وهو التمكين الاقتصادي من خلال الشمول المالي، حيث تضاعفت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية تقريبًا لتصل إلى 27٪ في عام 2019، ارتفاعًا من 14٪ فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية في عام 2020 على 51٪ من إجمالي القروض الموجهة إلى المشروعات متناهية الصغر، بنسبة تعثر لا تتجاوز 1٪، علاوة على ذلك، زادت أرصدة التمويل الأصغر الموجهة للنساء خلال 2020 لتشكل 62٪ من إجمالي عدد المستفيدين من برامج التمويل الأصغر.

11.06% ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2021

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2021.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 116.60 خلال شهر أغسطس 2021 (أولـي) مقابل 104.98 خلال شهر يوليو 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 11.06٪.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الورق و منتجاتة 73.31 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021 حيث بلغ 53.43 بارتفــاع قدره 37.20% وذلك بسبب الاستعداد لموسم المدارس ، وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 121.72 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021 حيث بلغ 104.26 بارتفاع قدره 16.75٪ وذلك لزياده الطلب علي الأدوية وتلبية احتياجات السوق.

3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى أكتوبر الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و722 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى، بإجمالى 40 ألفًا و208 حاويات لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 867 مليونًا و970 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2 مليار و399 مليونًا و38 ألف جنيه.

تراجع الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تشهد تراجعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات، حيث هبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في مصر من 782 جنيها للجرام إلي مستويات 778 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغير في أسعار الذهب اليوم خلال الساعات القادمة.