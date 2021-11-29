6 علامات لو ظهرت على الكبدة لازم تعدمها.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إنه خلال شراء الكبدة من الجزارين لابد أن يلاحظ المستهلك عدة أمور للتأكد من سلامتها قبل تناولها مع أسرته، حفاظًا على صحتهم.

وأوضح حمدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن علامات سلامة وصحة الكبدة، هى:

1- الكبد ذات ملمس ناعم، ولون بنى فاتح أو غامق "حسب العمر"، ويخلو من أى ألوان أو أجزاء غريبة.

2- إذا وجدت حبيبات بيضاء أو صفراء "محجرة" الملمس مثل العظم، قم بفتحها بسكينة، فى حال صدور صوت مثل الرمل، هذا يعنى أنها درنات سل وهى خطر جدًا، لأنها معدية للإنسان ولابد من إعدام الكبد بالكامل.

3- فى حال كان لون الكبد غامق بشدة، ولديك شكوك حول سلامته، أو أنها مستوردة، فقط قم بوضعها تحت المياه، إذا أصبح اللون "باهت"، فأن ذلك يعنى أنها مستوردة.

4- إذا وجدت على سطح الكبدة "درنات" تشبه فقاعات شفافة وكثيرة، قم بفتحها إذا وجدتها فقاعة من المياه، فأن ذلك ديدان التينيا وهى أيضا مُعدية للإنسان، وتتسبب فى مشكلات معوية، ولابد من إعدام الكبد وقتها أو أى عضو ظهر فيه تلك الدرنات.

5- "ديدان الفاشيولا" تُشبه ورق الشجر، إذا قمت بفتح القناة المرارية وكانت مسدودة، فأن ذلك مؤشر لضرورة عدم تناول الكبدة، حيث تتسبب فى مرض الهالزون الخانق للإنسان والذى ينتج عنه مشاكل فى البلع وإلتهاب حاد بالبلعوم.

6- إذا وجدت لون الكبده مائل للإصفرار الشديد، أو لاحظت أن أنسجتها ليست ناعمة، وبها تليف، لابد من التخلص منها فورا، وعدم تناولها.