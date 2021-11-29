اليوم السابع
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150 إسبانيا محاصرون بجنوب أفريقيا ويبحثون عن رحلات جوية للخروج بسبب أوميكرون

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:20 ص
150 إسبانيا محاصرون بجنوب أفريقيا ويبحثون عن رحلات جوية للخروج بسبب أوميكرون مجموعة اسبان محاصرون فى مطار سويسرى
كتبت ــ فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إن 150 إسبانيا محاصرون فى جنوب أفريقيا ويبحثون عن رحلات جوية للخروج بسبب انتشار "أوميكرون" متغير فيروس كورونا الجديد الذى انتشر بشكل كبير فى المنطقة ويثير العديد من القلق.

وقال خوان فيلالوجا وهو أحد ال 150 إسبانيا  عبر الهاتف لصحيفة الموندو "نرغب فى العودة إلى بلدنا فقد حوصرنا فى جنوب أفريقيا بعد رض الحصار لوقف المتغير الجديد من فيروس كورونا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك العديد من الإسبان، ومنهم مجموعة تتراوح أعمارهم بين 31 و75 عاما سافروا فى رحلات منظمة إلى جنوب القارة الأفريقية منذ 26 يوما.

وقال فيلالوجا، إننا "اشترينا رحلة إلى سويسرا ، وعندما ذهبنا على متن الطائرة لم يسمحوا لنا بالصعود إلى الطائرة ؛ ولا تسمح أي دولة لشركات الطيران الخاصة بهم بالسفر إذا لم تكن من سكان بلد المقصد وفي حين أنه لا توجد شركات طيران إسبانية تطير هنا مباشرة ، فنحن محاصرون ". "في الوقت الحالي لم يساعدونا على الإطلاق".

وفقًا للمعلومات التي تم تقديمها لهم، هناك بعض الشركات التي تسمح برحلات جوية إلى وجهات أوروبية أخرى، لكن الرحلات مشبعة ولا توجد إمكانية لإجراء حجز على الأقل حتى 6 ديسمبر. لقد توقفوا عن بيع التذاكر بسبب اكتمال الرحلات".

وأضاف "الجميع يبحث عن رحلات جوية للمغادرة، والوضع فوضوي وتحاول الوكالات نقل السياح إلى الفنادق." ويؤكد أن ذلك "في مدينة يسودها الكثير من انعدام الأمن". لا يوجد بلد يسمح لهم بالطيران "ولا حتى في العبور".

 


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اوميكرون

جنوب افريقيا

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كورونا

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