اليوم السابع
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​صاحب السوء .. حبس متهمين بترويج الحشيش في القطامية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:47 م
​صاحب السوء .. حبس متهمين بترويج الحشيش في القطامية حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس متهمين بحيازة كيلو حشيش بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية في الواقعة.

 
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين أصدقاء ويعملان سوياً في ترويج المواد المخدرة بمنطقة القطامية.
 
 
وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية. قيام شخصين مقيمان بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.
 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

نيابة القاهره الجديده

اخبار الحوادث

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