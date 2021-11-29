وكيل مجلس النواب: رؤية مصر 2030 جاءت بصدق من قائد عظيم يحب وطنه وعلينا مساعدته

كتب ـ محمد صبحى

قال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن لديه تجربة مع جامعة القاهرة منذ عام 2000، إبان تولى الدكتور نجيب الهلالى رئاسة الجامعة وتم تنظيم اجتماع مع 80 أستاذا من الجامعة وكان بينهم أساتذتى، وتحدثنا عن ربط الجامعة مع سوق العمل، وتم وضع عدد من التوصيات لتنمية محافظة الجيزة، وانتهى الاجتماع بإعداد كتيب لمشروعات تطوير المحافظة وفقا لرؤى المستقبل.

وأضاف أبو العينين خلال كلمة له بافتتاح الملتقى التوظيفى الـ 22 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه دائما يوجد نوعان من الرؤى إحداهما قديمة والأخرى مستقبلية، وأول من فجر هذه الرؤى المستقبلية كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جاء حالمًا بمستقبل الوطن بشكل أفضل وبناء الإنسان المصري وتطوير كل القطاعات الاقتصادية ووضع رؤى البناء الحديثة، ولدينا رؤية مصر 2030 الآن التي جاءت بصدق من قائد عظيم يحب وطنه وعلينا مساعدته في ذلك.

وتابع وكيل رئيس مجلس النواب: "الآن دور جيل الشباب الذين سيضعون رؤى وخطط مستقبلية لوطن متقدم، ولدينا خير مثال من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذين شرفوا الوطن من خلال تقلد المناصب العليا في الدولة وكانوا خير من يمثل مصر بالخارج ".

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أنه كيف يمكن بناء مصر الصناعية الحديثة، إذا لم يكن لدينا رؤية ومعرفة ما يحدث حولنا من تطورات تكنولوجية حديثة، فمن سيحكم العالم هم من يرون العالم برؤية أوسع والمواكب مع كل ما يحدث من تكنولوجيا متطورة، مشيرًا إلى أن البلد لديها أعداء من الداخل والخارج، لأنه كلما تخطو الدولة إلى الأمام سنجد مثل هؤلاء الذين يريدون لمصر التراجع، لكن الدولة مستمرة في سعيها والتقدم المستمر لتكون ضمن مصاف الدول.

وتابع أنه على العكس نجد من يقف لنا في انبهار خاصة لما تقدمه من خطوات واضحة في الطاقة والصناعة، هذا ما وجدته في مؤتمر حضرته مؤخرًا في روما الذين يشيدون بما تقدمه الدولة من إنجازات وخطوات غير مسبوقة أبرزها ما القيمة المضافة.

وأكد وكيل مجلس النواب، فخور بشباب تنسيقية شباب الاحزاب فى البرلمان، لأن لديهم رؤية وطنية ودارسين للقضايا المختلفة عن قرب.

ووجه أبو العينين، التحية إلى الطلاب وقيادات الجامعة المشاركة فى حضور فعاليات افتتاح الملتقى التوظيفى، لافتا إلى أنه سيكون لنا لقاءات أكثر، ومؤكدا أن الملتقى هام لربط سوق العمل بالجامعات، وأتمنى تعميم التجربة على مستوى الكليات تحت قيادة الدكتور الخشت الذى حقق طفرة كبيرة فى النهوض بالجامعة وتحقيق تقدم ملحوظ على مستوى التصنيفات.