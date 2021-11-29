وزير دفاع أمريكا السابق إسبر يقاضى البنتاجون بعد حجب أجزاء من مذكراته عن فترة ترامب

وكالات

رفع وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع متهما مسؤولي البنتاجون بحجب أجزاء من مذكراته.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت دعوى إسبر المرفوعة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، "تم حجب نص هام من النشر بشكل غير صحيح، من مخطوطة الوزير إسبر تحت ستار التصنيف".

ووفقا للدعوى، فإن النص المحجوب "حاسم" لرواية بعض القصص المهمة عن فترة ولايته في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال إسبر في بيان أمس الأحد، أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب أن الإدارة الحالية تنتهك حقوقي الدستورية بموجب التعديل الأول.. من المؤسف أن اللجوء للقانون هو السبيل الوحيد المتاح الآن بالنسبة لي لإخبار قصتي الكاملة للشعب الأمريكي.

وقال جون إف كيربي، المتحدث باسم البنتاجون، إن الوزارة كانت على علم بمخاوف وزير الدفاع السابق.

وأضاف كيربي، "كما هو الحال مع جميع هذه المراجعات، تأخذ الوزارة على محمل الجد التزامها بموازنة الأمن القومي مع رغبة المؤلف السردية.. بالنظر إلى أن هذا الأمر قيد التقاضي الآن، سنمتنع عن التعليق أكثر".

وكتاب إسبر بعنوان "قسم مقدس"، من المقرر نشره في مايو 2022.

قدم إسبر المخطوطة إلى البنتاجون لمراجعتها في مايو 2021، وتلقى قائمة التنقيحات المطلوبة في وقت سابق من هذا الخريف.