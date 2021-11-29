وزير خارجية إيطاليا: عند أول إنذار صحى سنغلق الحدود مع الدول العرضة للخطر

فاطمة شوقى

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، أنه عند أول إنذار صحى سنغلق الحدود مع الدول التى تشهد حالة صحية خطرة.

وقال الوزير دى مايو، متحدثا أمس فى “مهرجان التفاؤل” الذى نظمته صحيفة (إل فوليو)، إنه "فى هذه اللحظة يجب أن نستخدم جميع الإجراءات المطلوبة لتجنب إغلاق إيطاليا، لذلك فإن إغلاق الحدود مع الدول الأجنبية مرحب به لتجنب إغلاق إيطاليا، لأننا نحتاج إلى استمرار سير عجلة الاقتصاد قدمًا".

وأضاف وزير الخارجية: "أنا مقتنع بالتأكيد بأن إيطاليا يمكن أن تكون من بين أكثر الدول تفاؤلًا فيما يتعلق بهذا المتحور الجديد للفيروس وتأثيره، كوننا إحدى البلدان ذات المستوى الأعلى من التطعيمات".

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أنه "هناك حذر بالتأكيد واهتمام كبير بمسألة المتحور الجديد”، مبينا أنه “تم تسجيل حالة أولى فى إيطاليا، لحسن الحظ أن المصاب لم يكن لها اتصال بآخرين".

وخلص دى مايو معلنًا، أن "أولئك الذين يشككون بفعالية اللقاحات يشككون بحريتنا”، مذكرًا: “لقد تعلمت دائمًا أن حريتى تنتهى حيث تبدأ حرية الآخرين".

وكانت إيطاليا أعلنت تشكيل فريق عمل بشأن نوع من فيروس كورونا الجديد الأكثر ضراوة والذى اكتشف فى جنوب إفريقيا، موضحة أن مستشفى سبالانزانى الأولى للأمراض المعدية فى إيطاليا شكلت فريق عمل بشأن نوع جديد من كورونا، مشيرة إنها ستجرى قريبا مكالمة دولية مع خبراء من المعهد الوطنى للأمراض المعدية لمناقشة البيانات والتدابير التى يجب اعتمادها.

ومن جانبه، قال مدير المستشفى الإيطالى فرانشيسكو فايا أن فريق العمل هو الاستجابة الفورية للقلق الذى ينشأ بين المواطنين فيما يتعلق بهذا المتحور.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة الإيطالى بييرباولو سيليرى، أن المتغير الجديد لا يوجد فى إيطاليا بعد لكن يجب أن تكون السلطات فى حالة تأهب بشأنه.