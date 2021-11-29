اليوم السابع
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وزير الصحة الموريتاني: لم نسجل أي حالة من متحور "أوميكرون"

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:30 ص
وزير الصحة الموريتاني: لم نسجل أي حالة من متحور "أوميكرون" كورونا
وكالات

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قال وزير الصحة الموريتاني، الدكتور سيدي ولد الزحاف إن موريتانيا لم تسجل حتى الآن أي حالة من متحور فيروس كورونا المستجد، والمعروف بـ"أوميكرون".

 

وأكد ولد الزحاف أن قطاعه يتابع تطورات هذا المتحور حول العالم، منذ ظهوره يوم 24 من الشهر الجاري في جنوب إفريقيا، كما تم تسجيل حالات منه في عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية.

 

ودعا ولد الزحاف المواطنين للإقبال على التلقيح، بوصفه الوسيلة الأنجع لمواجهة وباء كوفيد-19، مشيرا إلى أن اللقاحات متوفرة في كل المراكز الصحية على عموم التراب الوطني.

 

ولفت ولد الزحاف إلى أن معظم الأشخاص الذين يوجدون في حالات الحجز الطبي نادرا ما يكون من بينهم مكتملو التلقيح، مطالبا الموطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

ونفى ولد الزحاف أن يكون ارتفاع حالات الإصابة المسجلة خلال هذه الأيام موجة جديدة من الفيروس، مردفا أن هذا الارتفاع يدخل في إطار الموجة الثالثة من الفيروس التي اجتاحت الولايات الشرقية، مؤكدا أن القطاع يعمل مع السلطات المحلية من أجل كسر منحنى الوباء في هذه الولايات.

 


وزير الصحة الموريتاني

متحور أوميكرون

كورونا

موريتانيا

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