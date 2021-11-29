اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:54 م
أكرم القصاص
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وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان آليات النهوض بإنتاج عسل النحل

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:19 م
وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان آليات النهوض بإنتاج عسل النحل جانب من اللقاء
الوادي الجديد فريق المحافظات

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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من أعضاء اتحاد النحالين ومنتجي عسل النحل، لبحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل وحل مشاكل النحالين، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال إنشاء المناحل والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال.

‏كما تابع القصير والزملوط تنفيذ تكليفات السيد رئيس الوزراء بشأن مبادرتي النخيل والحرير،واستعرض المحافظ إمكانيات المحافظة في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية اللازمة لتربية النحل، وايضا التسهيلات وحزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، موجهاََ الدعوة لمنتجى عسل النحل إلى زيارة المحافظة والتعرف على إمكانياتها.


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