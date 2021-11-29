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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفينى القضايا الإقليمية والدولية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:25 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفينى القضايا الإقليمية والدولية وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى نظيره السلوفينى
كتب أحمد جمعة

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عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، بمدينة برشلونة جلسة مباحثات مع وزير خارجية سلوفينيا أنزيه لوجار.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على "تويتر"، إن الوزيرين تناولا مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويواصل وزير الخارجية سامح شكري زيارته الحالية إلى برشلونة حيث يشارك في المنتدى الإقليمي السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، والاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي .


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