اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسبانى تعزيز العلاقات بين البلدين

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 10:59 ص
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسبانى تعزيز العلاقات بين البلدين وزير الخارجية سامح شكرى
أ.ش.أ

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بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩ اليوم الاثنين ببرشلونة، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، تعزيز العلاقات الثنائية؛ خاصة في مجالات الطاقة المتجددة ومكافحة التغير المناخي والنقل والصحة والسياحة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزيرين ناقشا كذلك زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

ويقوم شكري حاليا بزيارة إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، إلى جانب الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي.

كما بحث  في برشلونة، مع وزير خارجية لوكسمبورج "جان أسلبورن"، مجالات التعاون المشترك.

يأتي ذلك قُبيل بدء اجتماعات المنتدي الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط.

 


سامح شكرى

اسبانيا

برشلونة

التغير المناخى

الاتحاد من أجل المتوسط

الاتحاد الاوروبى

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