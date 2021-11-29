اليوم السابع
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بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان..

وزير الإسكان يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:47 ص
وزير الإسكان يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

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الجزار: يجب وضع الضوابط التي تضمن استمرارية النشاط السياحي في الظروف المختلفة.. وتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين والعاملين بالقطاع.. وتحقيق أقصى عائد من النشاط

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان، وذلك بحضور وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والمالية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وفى بداية الاجتماع، عبر الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بالعمل مع الزملاء في الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث إنه سبق له العمل بالهيئة قبل 30 عاما، مشددا على ضرورة إيجاد نوع من المرونة فى نشاط التنمية السياحية، حيث إنه نشاط حساس جداً للتقلبات، ولذا يجب وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرارية النشاط في الظروف المختلفة، وتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين وجميع العاملين بالقطاع، ودفع معدلات التنمية السياحية، وتحقيق أقصى عائد من النشاط.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، ووضع ضوابط جديدة، من أجل تعظيمالعائد التنموي من النشاط السياحي، والعمل بمختلف أنماط الأنشطة السياحية، من أجل مواصلة النقلة الكبيرة التيحققتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، فى النشاط السياحي بمصر.


وزاره الاسكان

السياحه

هيئه تنشيط السياحه

الهيئه العامه للتنميه السياحيه

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