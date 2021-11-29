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وزارة الدفاع تنشر أغنية "أرض السلام" خلال افتتاح معرض إيديكس 2021

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:11 م
وزارة الدفاع تنشر أغنية "أرض السلام" خلال افتتاح معرض إيديكس 2021 القوات المسلحة المصرية
كتب – زكى القاضي

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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، أغنية جديدة بعنوان "أرض السلام"، استعرضت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية الخاصة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021"، والذي يقام فى مركز مصر للمعارض الدولية فى الفترة من اليوم 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

 
وقدم أغنية "أرض السلام"، كل من، المطرب أحمد جمال، والمطربة دعاء السباعي، والفنانة هنادي مهني، من كلمات محمد البوغه، وألحان أحمد العتباني، إنتاج إدارة الشئون المعنوية.
 
ويستمر المعرض على مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الاثنين إلى الخميس.
 
ونظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 " فى دورته الثانية والذى تجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
 
ويشارك فى فعاليات المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
 

وزارة الدفاع

أحمد جمال

اغنية ارض السلام

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الرئيس السيسي

اخبار مصر اليوم

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