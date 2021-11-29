نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير منطقة شجرة مريم بالمطرية

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال تطوير منطقة شجرة مريم، كما زار العيادة الطبية الشاملة بجوار شجرة مريم الجارى تطويرها بمعرفة التأمين الصحي لخدمة سكان المنطقة بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حى المطرية.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة انتهت من رفع كفاءة شارع المطراوى بحى المطرية والذى يضم أثر شجرة مريم، مشيرا إلى أنه تم دهان العقارات وتوحيد لون الوجهات، كما تم رصف الشارع والانتهاء من مروع الصرف الصحى بالمنطقة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة وضع مزار شجرة مريم على خارطة السياحة وضمن مسار العائلة المقدسة بمصر، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة الأثر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وأوضح صابر، أن مشروع الصرف الصحى الذى تم الانتهاء منه له أثر كبير على التخلص تلويث المياه الجوفية التى تظهر فى بئر شجرة مريم، مشيرا إلى أنه تم تطوير حديقة شجرة مريم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشارع بالكامل.