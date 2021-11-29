نائب محافظ القاهرة تضع خطة لحل التكدس المرورى بمحيط مترو حلوان

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار العمل على حل مشكلة التكدس المرورى والازدحام بمنطقة ميدان محطة حلوان، وتنظيم المواقف العشوائية بالمنطقة وإخلاء الباعة الجائلين مع توفير أماكن بديلة لهم حفاظا على مصدر دخلهم.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، مسئولي الحى والإدارات المختصة، بالنزول والتنسيق فيما بين المكتب الفنى والمرور والسرفيس والاجهزة التنفيذية بالحى والمنطقة الجنوبية لإيجاد حل جذرى لإنهاء أزمة ميدان محطة حلوان والأخذ فى الاعتبار ومراعاة الباعة الجائلين الموجودين بهذه المنطقة على أن يتم تحديد أماكن بديلة لهم .

وشددت على ضرورة رفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهى والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإيجاد حلول للحد من انتشار التكاتك بالشوارع الرئيسية والميادين والمناطق المحيطة بمحطات المترو بكافة المناطق لما يسببه من إزعاج وأرباك بالطرق.

ووجهت عبد المنعم، بالتنبيه على أصحاب المحلات بمنع إلقاء أى مخلفات بالشارع والالتزام بوضع الصناديق امام المحلات والقاء مخلفاتهم بها، كما أكدت على ضرورة رفع أى إشغالات أو مخلفات بالميادين الرئيسية بمنطقة حلوان بأكملها وتكثيف الحملات ومتابعة صيانة الانارة بشكل دورى.