نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف والصرف بمنشأة القناطر

كتب سيد الخلفاوى

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تابع نائب المحافظ ميدانيا أعمال تطوير وتوسعة شارع البنك بطول 700 متر، وشارع الصرف الصحى بطول 400 متر، وشارع المساكن بطول 400 متر، والشوارع الخلفية لمجلس المدينة بأطوال 900 متر، تمهيدا لبدء أعمال الرصف لإيجاد السيولة المرورية داخل مدينة منشأة القناطر.

كما تم تفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بعدد من شوارع المدينة، ووجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة ونهو الأعمال تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالى للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم فى العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى المدينة.

وقالت محافظة الجيزة أن الجولة جاءت فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالمرور الميدانى المستمر على مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وإزالة أى معوقات تواجه مشروعات الخطة الاستثمارية.