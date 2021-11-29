مشاورات إيرانية صينية روسية غير رسمية بشأن استعادة الاتفاق النووى

أ.ش.أ

أجرت إيران والصين وروسيا، مساء الأحد، مشاورات غير رسمية قبل بدء محادثات فيينا بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما أعلنه ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها.

وكتب أوليانوف في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وأوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الاثنين إن "الصين وإيران وروسيا عقدت مشاورات ثلاثية غير رسمية استعدادًا للاستئناف الرسمي لمحادثات فيينا (المقرر انطلاقها في وقت لاحق من اليوم)".

وأضاف، لقد كان تبادل وجهات النظر مفيدًا، أولاً وقبل كل شيء من أجل فهم أفضل للموقف التفاوضي المحدث لطهران.

جدير بالذكر أن الجولة السابعة من المحادثات حول استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي تم تعليقها يونيو الماضي بسبب الانتخابات في إيران وتشكيل حكومتها الجديدة، تنطلق اليوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر.