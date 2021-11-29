مدير المعهد الوطنى للأمراض المعدية: تلقى جرعة معززة من لقاح كورونا يقى من "أوميكرون"

كتبت أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية، عن أن الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، عن أن إعادة التطعيم يوفر الحماية الأكثر موثوقية ضد متحور أوميكرون Omicron .

قام الدكتور فاوتشى، وأعضاء فريق الاستجابة لفيروس كورونا، بإطلاع الرئيس على آخر التطورات المتعلقة بمتغير أوميكرون Omicron، وأبلغ الدكتور فاوتشى الرئيس الأمريكى أنه بينما سيستغرق الأمر ما يقرب من أسبوعين آخرين للحصول على معلومات أكثر تحديدًا حول قابلية الانتقال والخطورة، وغيرها من خصائص المتغير، لا يزال يعتقد أن اللقاحات الحالية من المرجح أن توفر درجة من الحماية ضد الحالات الشديدة من كورونا، كما أكد الدكتور فاوتشى، أن اللقاحات المعززة للأفراد الملقحين بالكامل يوفر أقوى حماية متاحة من كورونا، وفقًا للبيان المنشور على موقع البيت الأبيض اليوم الإثنين.

ووفقًا للبيان، أوصى فريق الاستجابة لـ فيروس كورونا بأن "يحصل جميع البالغين الذين تم تطعيمهم على جرعة معززة في أسرع وقت ممكن"، يشير التقرير إلى أن المقيمين في الولايات المتحدة مؤهلون للحصول على جرعة معززة إذا تم تلقيحهم بالكامل منذ أكثر من 6 أشهر مع شركة فايزر وموديرنا Pfizer وModerna ، أو قبل شهرين أو أكثر مع شركة جونسون Johnson & Johnson.

وأضاف: "الأهم من ذلك، إن البالغين والأطفال الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل بعد يجب أن يتم تطعيمهم على الفور".

اليوم الموافق 29 نوفمبر، سيدلي بايدن ببيان بشأن الوضع مع متغير Omicron والتدابير اللازمة وسط انتشار العدوى.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، ستركز إدارة بايدن على إعادة تطعيم السكان، واصفة إياه بأنه إجراء رئيسي لمواجهة متغير اوميكرون Omicron. ناقش بعض كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين أحدث البيانات حول متغير كورونا الجديد مع علماء جنوب إفريقيا يوم الأحد، قيل للجانب الأمريكي إنه من السابق لأوانه ادعاء ما إذا كان Omicronاوميكرون أكثر قابلية للانتقال من دلتا، وسيحصل الخبراء على بيانات أكثر دقة حول كفاءة اللقاحات الحالية ضد متغير Omicron اوميكرون في غضون أسبوع.