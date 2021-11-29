اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:54 م
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محافظ مطروح يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجى

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:05 م
محافظ مطروح يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجى محافظ مطروح يتابع مركز خدمة المواطنين
مطروح - حسن مشالي

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بديوان عام المحافظة، للوقوف على تيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين، و حسن التعامل معهم، في ظل السعي لتوفير حياة كريمة للمواطنين. 

واستمع محافظ مطروح، لمطالب عدد من المواطنين،  بحضور رجاء سالم مدير المركز.

كما تابع تسجيل طلباتهم، من خلال منظومة الشكاوى، ومسار استقبال وتسجيل الشكوى، ومتابعتها مع الجهة المعنية، حتى الرد على المواطن بالرأي أو الإجراء المتخذ، مؤكداً على حرص المحافظة، على تقديم مزيد من الخدمات والمساعدات الإنسانية، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة للأولى بالرعاية ومحدود الدخل، وتقديم يد العون فى المساعدات الإنسانية العاجلة، كصرف العلاج والأدوية والمساعدات والإعانات الشهرية،  وغيرها لغير القادرين، بالإضافة إلى تلبية مطالب المواطنين، وبحث شكواهم فى القطاعات الخدمية المختلفة والعمل على سرعة حلها، بالتواصل الدائم والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية المعنية بالمحافظة وخارجها.

 


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