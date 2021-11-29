محافظ الغربية : تحقيق 120% من المستهدف بالمرحلة الثالثة للموجة 18 لإزالة التعديات

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نجاح المحافظة في تحقيق المستهدف من المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات، وذلك عن طريق إزالة541 مبنى مخالف بنسبة 120٪ ، حيث تم تنفيذ 247قرار مستهدف إزالتة داخل الموجة بالإضافة إلى تنفيذ 294 قرار زيادة عن المستهدف.

وأضاف محافظ الغربية، فى بيان له، أن المحافظة، نفذت 89قرار إزالة مخالفات على الأراضي الزراعية بزيادة عن المستهدف والمقدر بعدد 45 قرار لتصل بذلك إجمالي المساحة التي تم تنفيذ القرارات بها إلى 25743 متر مربع ، لتحقق بذلك المحافظة أعلى من المستهدف بنسبة 198٪ .

وقال محافظ الغربية أن الموجة الـ 18قد تمت على ثلاث مراحل، حيث تم إزالة 29675م2 من حالات المباني المخالفة إلى جانب إزالة حالات التعدي على 15 فدان و3 قيراط و12 سهم من الأراضي الزراعية خلال المرحلة الأولى ، لتحقق بذلك المحافظة أعلى من المستهدف إزالته خلال تلك المرحلة والمقدر بـ 9168 م2 من حالات المباني و9 أفدنة و5 قيراط و 5 أسهم.

وأضاف رحمي أن أعمال الإزالات اسْتُكْمِلَتْ خلال المرحلة الثانية من الموجة، حيث تم إزالة عدد ٨١١ حالة من مخالفات المباني بمساحة 75671 م2 ، إلى جانب إزالة 258 حالة تعدي على 10 أفدنة و7 قيراط و12 سهم، ‎لتحقق بذلك المحافظة ما يزيد عن المستهدف خلال المرحلة الثانية من الموجة بواقع 96 قرار إزالة للمباني بمساحة30664 م2 ، و122قرار للأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و20 قيراط و12 سهم.