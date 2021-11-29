محافظ الدقهلية من جامعة القاهرة: وفرنا 1200 وظيفة للشباب بمختلف القطاعات

كتب ــ محمد صبحى

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن جامعة القاهرة تعد نموذجاً للجامعات المصرية، لما تحققه من طفرات واسعة فى مختلف المجالات، موضحا أنه منذ سنوات لم يعد دور الجامعة قاصر على التعليم فقط بل امتد لربط الخريجين لسوق العمل وتقديم ما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .

وأضاف الدكتور أيمن مختار فى كلمة له خلال فعاليات انطلاق الملتقى التوظيفى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه بالأمس القريب كان فى فعالية مع وزيرة الهجرة فى محافظة الدقهلية ضمن مبادرة مراكب النجاة التى تستهدف التصدى للهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لكيفية البحث عن العمل، مؤكدا أن المحافظة تستمر فى السعى مع مختلف أجهزة محافظة الدقهلية لبذل كل المجهود لتوفير فرص عمل للشباب .

وأكد أن محافظة الدقهلية استطاعات توفير 1200 فرصة عمل فى القطاعات المختلفة.