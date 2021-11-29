محافظ الجيزة يتفقد مراحل أعمال التطوير بشوارع زغلول والتحرير ومراد

كتب ــ سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية مفاجئة للوقوف علي الحالة العامة للنظافة والإشغالات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بأحياء العمرانية والطالبية وجنوب والهرم والدقى.

واطلع المحافظ على موقف أعمال رصف القطاع من شارع الهرم حتي كوبري فيصل الواقع أسفل محور الفريق كمال عامر - ترعه الزمر سابقا – والذي تم البدء في وضع طبقه الدقشوم به تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت بالطريق .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية وإدارة التفتيش والرصد الميداني بتوقيع غرامة مشددة علي شركة النظافة المسئولة عن قطاع العمرانية الشرقية، وذلك لعدم الالتزام بتنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه، كما كلف بمتابعة يومية لأداء كافة الشركات العاملة في جمع المخلفات وتقييم دوري لأدائها.

وحرص المحافظ علي معاينة مشروع رصف وتطوير شارع زغلول بحي الهرم والذي يعد أحد المتفرعات الهامة المؤدية لمحور أنور السادات وموازي لطريق المنصورية، مشدداً على مديرية الطرق بالانتهاء من كافة الأعمال المتبقية.

كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بتكثيف حملات منع سير مركبات التوك توك بمحور انور السادات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة .

وعاين المحافظ نسب استكمال أعمال رفع كفاءة أرصفة المشاة بمحيط ميدان الرماية ومنطقة حدائق الأهرام القديمة، مؤكدا علي ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وعلي أكمل وجه وفقا للمواصفات المحددة .

كما تفقد أعمال رفع كفاءة شارعي التحرير ومراد بأحياء الدقي وجنوب، مؤكداً علي ضرورة إنجاز نسب الأعمال لما لتلك المحاور من أهمية في ضوء تنفيذ أعمال تطوير محاور الحركة المرورية بالمحافظة .