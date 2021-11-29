محافظة أسوان تتابع جهود إعمار المنازل المتضررة من السيول

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل محافظة أسوان، اليوم الاثنين، جهودها لمتابعة تنفيذ أعمال إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول.

وتابعت نائبة محافظ أسوان، فى جولاتها الميدانية بعدد من قرى غرب النيل بمركزى أسوان ودراو، الجهود التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لإعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول سواء التي تعرضت للإنهيار الكلى ، أو لتنفيذ أعمال الترميمات والأسقف للإنهيارات الجزئية ، بالإضافة إلى الإطمئنان على التوزيع العادل للمساعدات الغذائية والعينية على الأسر المتضررة.

فيما وجه اللواء أشرف عطية إلى الإسراع في أعمال حصر المنازل المتضررة على مستوى 14 قرية ومنطقة سكنية للتأكد من إستحقاق الأسر للجهود المبذولة سواء بإعادة الإعمار أو توزيع المساعدات أو التسكين في المساكن البديلة بحى السلام. وشدد اللواء عطية، على ضرورة أن يكون الحصر شامل كافة الأسر المتضررة ، وبمنتهى النزاهة والشفافية بعد مراجعة مديرية التضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى والمحليات.