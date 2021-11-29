كيف يعاقب القانون المسئول حال عدم حفاظه على ممتلكات العمل؟

كتب أحمد عبد الهادى

تستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، فى إصدار العديد من الأحكام التى من خلالها تضع مبادئ هامة للموظفين فى عملهم، ففى حكم أصدرته المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة "ف.ع" مدير إدارة الشئون المالية سابقًا بمديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ، بغرامة تعادل ضعفى أجره الأساسى، وذلك لاتهامه بمخالفة التعليمات والمساس بالمصلحة المالية للدولة، من خلال الإهمال فى الحفاظ على سيارة ملك عمله من التلف والعبث وترتب عليه سرقتها .

وبرأت المحكمة كلًا من "م.إ" سائق بمديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ، و"م.م" وكيل المديرية سابقًا من التهم المنسوبة لهم بعدم الحفاظ على السيارة .

وترجع وقائع الموضوع، بورود بلاغى من الإدارة القانونية بمحافظة كفر الشيخ، بشأن سرقة سيارة نقل تخص مديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ، حال وجودها والاحتفاظ بها داخل سُوَر المجلس الشعبى للمحافظة وكانت بعهدة سائقها .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الصادر بحقه جزاء التغريم وهو مدير الشئون المالية السابق، عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لإيواء السيارة فى مكان مخصص مما ترتب عليه سرقتها، ولم يتخذ الاجراءات الكافية للحفاظ على السيارة من العبث والتلف، ولم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للتأمين على السيارة فى الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١١.