كولومبيا تبدأ "تعقيم" أفراس النهر بلقاح مانع للحمل بعد تسببها بمشاكل بيئية

فاطمة شوقى

أكدت الطبيبة البيطرية جينا باولا سيرنا أنه بدأت المعركة للسيطرة على أعداد أفراس النهر التى جلبها تاجر المخدرات "بابلو اسكوبار" إلى كولومبيا من القارة الأفريقية فى الثمانينات، والتى تعتبر حاليا من الحيوانات التى تمثل خطورة كبيرة على السكان، وسيتم حقنها بمادة كيميائية لتعقيمها لتجنب تكاثرها.

ونقلت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية قول سيرنا "لذلك ، في مشروع سيستمر قرابة عامين إلى ثلاثة أعوام ، نريد تعقيم ما يقرب من 100٪ من أعداد أفراس النهر الموجودة في هذه البحيرة".

بدأ كل شيء في عام 1983 ، عندما أرسل تاجر المخدرات اسكوبار من أنتيوكيا ذكرا وثلاث إناث إلى البلاد، مما يجعلهم حاليًا تهديدًا للنظام البيئي للبلاد والأنواع المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار اتخاذ إجراءات بشأن مسألة السيطرة على تعداد أفراس النهر تم اتخاذه في السنوات الأخيرة، حيث بدأ السكان المحليون في المنطقة برؤيتها تصل إلى المناطق الريفية، بالإضافة إلى أنها امتدت إلى المناطق التي تمارس فيها أنشطة الصيد ، كما أنها بدأت تهجم على الناس.

ويتم تنفيذ مهمة التعقيم من قبل كورنار Cornare برنامج المؤسسة الإقليمية المستقلة لحوض النهر الأسود، والتي بدأت في أكتوبر برنامج تعقيم تجريبي من أجل الحد من تأثير أفراس النهر في هذه المنطقة من البلاد.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا لم يتم القيام بأي مهمة لمنع هذا العدد من الزيادة بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، فقد يكون في كولومبيا خلال الخمسة عشر عامًا القادمة حوالي 1400 من أفراس النهر .

لهذا السبب ، بدأوا في تطبيق عقار بيطري يُعرف باسم GonaCon ، جوناكون، والذي تبين أنه تم الحصول عليه بعد مناقشات مع وكالة صحة الحيوان ، وهي وكالة تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وقال ديفيد إشيفيري ، عالم الأحياء في كورنار ، لصحيفة "إل كولومبيانو": "هم فقط ينتجونها ونحن نعلم أن تنفيذها قيد الدراسة لأنواع الحيوانات البرية الضخمة"، مشيرا إلى أن جوناكون هو لقاح مانع للحمل ويحفز إنتاج الأجسام المضادة التي تثبط هرمونات GnRH (gonadotropins) ، المسؤولة عن إنتاج الهرمونات الجنسية.

الآثار البيئية المحتملة لأفراس النهر في كولومبيا

تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 90 فرسًا تنتشر بحرية في المنطقة ، وهم أطفال من أولئك الذين جلبهم مهرب المخدرات بابلو إسكوبار ، الذين رافقتهم الغزلان والإبل والفيلة من بين الأنواع الأخرى. حيوانات غريبة لحديقة الحيوانات الخاصة به في هاسيندا نابوليس.

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية، إلى أن أفراس بابلو اسكوبار التى يطلق عليها "أفراس المخدرات"، تهدد النظام البيئى لنهر ماجدالينا فى كولومبيا بسبب التكاثر، حيث أنها لسنوات تعتبر مشكلة بيئية، ولا يمكن إنكار تغيير التوازن الطبيعى التى تعيش فيها عادة.

وفقًا لتقرير صادر عن معهد Humboldt ، في عام 2019 ، احتلت أفراس النهر مساحة 1915 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع بالنظر إلى هذا التوسع المتسارع الناجم عن الظروف المناخية لماجدالينا ، المشابهة جدًا لظروف المعيشة الطبيعية لهذه الحيوانات، في أقل من عقد من الزمن يمكن أن تمتد إلى 13587 كيلومترًا مربعًا.

وفي 12 مايو 2020، هاجمت إحدى الأفراس مزارعا، فطاردته إلى داخل مزرعة في بويرتو تريونفو، في أنتيوكيا ، حيث عقرته في أجزاء مختلفة من جسده.