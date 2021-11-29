كندا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور أوميكرون

وكالات

أعلنت كندا، أنها رصدت أول حالتَي إصابة بالمتحور "أوميكرون" لدى شخصين سافرا مؤخراً إلى نيجيريا.

وقالت حكومة أونتاريو في بيان إن المصابَين يخضعان للحجر في أوتاوا، بينما تتعقب سلطات الصحة العامة الأشخاص الذين خالطوهما.

من جانبه دعا رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الدول التي فرضت قيود سفر على مواطنيه بعد رصد متحور جديد لفيروس كورونا، إلى رفعها بشكل "فوري وعاجل"، معتبراً أن الإجراء يفتقر إلى "مبرر علمي".

وأعرب في مداخلة متلفزة عن "خيبة أمله الكبيرة" حيال إغلاق الحدود "غير المبرر تماماً" والذي يبدو بمثابة "تمييز بحق بلادنا" والبلدان المجاورة التي طاولها الإجراء نفسه.