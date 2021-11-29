فى اليوم الدولى للتضامن مع فلسطين.. اتحاد العمال: متضامنون حتى ينال الفلسطينيون حقهم

كتبت آية دعبس

أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب على دعم شعب وعمال مصر وتضامنهم مع عمال وشعب فلسطين ، داعياً دول العالم لتبني مواقف عملية واضحة تؤكد على حق هذا الشعب فى أرضه وإقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال كلمة المراغى، فى مؤتمر "عبر زووم" ، نظمه الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.

وقال المراغى: إن المؤتمر يأتى ليعبر عن التضامن مع شعب تُستباح حقوقُه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل يوم فى أسوأ احتلال عرفته البشرية، ولدعم قضية شعب سلبت حقوقه بشكل لم يسبق له مثيل، أمام أعين العالم أجمع، وأضاف:"نحن نعتبر اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطينى والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977 فرصة للتعبير عن إيماننا بأن القضية الفلسطينية لن تموت وأنها ستصل للنهاية المرجوة عبر نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه، وفرصة لنعبر عن كامل تضامنا مع الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف المراغى: إن هذا اليوم يأتي ليذكرنا بنشأة دولة الاحتلال الاسرائيلى في عام 1948 والتي قامت على إبادة وقتل وتهجير الفلسطينيين العرب من أراضيهم في أطول احتلال عسكري للاراضى في العصر الحديث، وإننا وأمام الأوضاع المأساوية متردية التي يعيشها الشعب الفلسطيني هذه الأيام، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية، التي من بينها لجوئه إلى العقوبات الجماعية، من تهديم للمنازل والبنى التحتية والاعتقال التعسفي وعمليات الاغتيال الفردية لفلسطينيين بحجج أمنية أو استخبارية ومشاريع التوسع الاستيطانى وتهويد القدس ومواصلة الحصار علي الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزه بشكل خاص.

وتابع: وأمام هذه المآسى المتراكمة يوميا، لابد أن نعمل يدا بيد مع كل دعاة السلام والحق والعدل والمؤمنين بالشرعية الدولية، لوضع حد لذلك وضمان حقوق الشعب الفلسطينى وأن نزداد إصرار على دعم كفاح الشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس علي حدود1967 .