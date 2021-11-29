فريق مسرح زراعة القاهرة يعرض مسرحيته "تياترو بولانكى" بمهرجان المسرح الجامعى

كتب ــ محمد صبحى

قدم الفريق المسرحي بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، عرضًا مسرحيًا بعنوان " تياترو بولانكي" بمسرح المدينة الجامعية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية القصيرة، والذي تنظمه جامعة القاهرة، ويهدف إلى احتضان المواهب الشابة للطلاب بجميع الكليات، وتشجيعهم على المشاركة في فنون المسرح المختلفة.

وأشادت لجنة التحكيم والحضور بأداء الطلاب في التمثيل والموسيقى والديكور والإخراج، حيث تدور أحداث المسرحية عن جريمة قتل تحدث في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي داخل أحد تياتروهات شارع عماد الدين، ويكلف بالتحقيق ظابط مصري مشهور برغبته في الترقية ولكنه يفاجأ أثناء التحقيق بتوريط المقاومة المصرية والفدائيين في جريمة القتل بإيد "حسيب" الذي يعتقد كل من حوله أنه يعمل مع الإنجليز مما يسهل قضيته ويقوم بسرقة أوراق تخص أراضي الفلسطنيين ووعد بلفور، مما يجعل الظابط كمال بعد ضغط الإنجليز عليه أن يحل القضية ويتم التحقيق معه ولكنه يختار أن يضحي بوظيفته أمام وطنيته ووطنه ويخفي معلوماته عن سلطة الإنجليز، ولكنه يعود للخدمة بشكل شرفي بعد ثورة يونيو.

ومسرحية "بولانكي" هي نص دراما اجتماعية، من تأليف الطالب أحمد سمير شبل، وإخراج الطالب أحمد جمال شوقي، وشارك في المسرحية فريق طلاب كلية الزراعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتنفيذ الأستاذ حسن سعده مدير عام رعاية الشباب بجامعة القاهرة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي وتمتلك عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي نظرًا لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، وتحرص على تقديم عروض مسرحية هادفة ومتميزة تساهم في الارتقاء بأفكار الطلاب وأذواقهم ليصبحوا أكثر قدرة على المساهمة بقوة في التنوير.

كما تعمل الجامعة على الدعم المتواصل للأنشطة الإبداعية للطلاب، وترعى الفنون الراقية التي تتفاعل مع عقلية الشباب وترتقي بمستواهم الثقافي والفكري وتقضي على الأفكار المتطرفة، نظرًا لأن دورها لا يقتصر على الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

وأوشكت الجامعة على الانتهاء من إنشاء مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية وفقًا لأحدث التقنيات العالمية من حيث التجهيزات الفنية والتكنولوجية ليكون منارة جديدة من منارات جامعة القاهرة تضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي ودور المسرح في الارتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا.