غلق مراكز للدروس الخصوصية بالوراق ورفع إشغالات بهضبة الأهرام

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة حملاتها بحدائق الأهرام ل رفع الإشغالات وإزالة التعديات ، حيث تم شن حملة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام لرفع إشغالات شارع الخزان والضغط، أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال متنوعة ما بين استاندات وشيشة وتعديات على الطريق وتم إيداع المضبوطات بقطاع الهضبة واتخاذ اللازم.

وفى السياق آخر، قاد هاني السيسي رئيس حي الوراق حملة، أسفرت عن غلق 2 سنتر للدروس الخصوصية، حيث تمت مداهمة سنتري المنتصر والمستقبل للدروس الخصوصية بوراق الحضر ووراق العرب أمام وخلف برج عتابي بشارع ترعة السواحل ، وتم الغلق ومصادرة المحتويات الموجودة بالسنتر، وتم التحفظ عليها وإيداعها مخازن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى حى جنوب الجيزة ، تم رفع الحواجز الحديدية بشارع ابن الطبيب بجنوب الجيزة، استجابة لشكاوى المواطنين ، حيث اشتكى عدد من المواطنين للواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جوله له اليوم، من وجود حواحز حديدية لركن السيارات بشارع ابن الطبيب بحي جنوب الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة على الفور رئيس حي جنوب بالاستجابه للشكوي ورفع الحواجز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وشن حي جنوب برئاسة طه عبد الصادق رئيس الحي حملة للمنطقة محل الشكوي ، وتم رفع الحواجز المخالفة بشارع ابن الطبيب من شارع مراد واتخاذ اللازم.